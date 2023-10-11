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Дома в Ingquza Hill Local Municipality, ЮАР

1 объект найдено
Дом 1 комната в Ingquza Hill Local Municipality, ЮАР
Дом 1 комната
Ingquza Hill Local Municipality, ЮАР
Комнаты 1
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 5
Продаётся участок 18 соток в Мирзо-Улугбекском районе, Амир Темур махаля, Карасу. Ориентир р…
€754,404

Параметры недвижимости в Ingquza Hill Local Municipality, ЮАР

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