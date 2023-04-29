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Жильё в Врхника, Словения

1 объект найдено
Дом в Врхника, Словения
Дом
Врхника, Словения
249 м²
€ 830,000
Мы предлагаем к продаже дом SONO площадью 249 м2 в Врхнике рядом с Любляной. Он построен в…
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