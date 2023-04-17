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Купить дом с видом на море в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

Пиран
4
2 объекта найдено
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
322 м²
€ 1,220,000
Дом с видом на Адриатическое море Частный …
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
173 м²
€ 950,000
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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