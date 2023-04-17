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Купить дом в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

Пиран
4
4 объекта найдено
Таунхаусв Mogoron, Словения
Таунхаус
Mogoron, Словения
198 м²
€ 480,000
Двухквартирный дом в 600 м от Адриатич…
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
213 м²
€ 1,100,000
Два отдельно стоящих каменных дома с видом …
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
322 м²
€ 1,220,000
Дом с видом на Адриатическое море Частный …
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
173 м²
€ 950,000
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

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с видом на море
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