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Купить квартиру в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

Пиран
5
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5 объектов найдено
Квартирав Mogoron, Словения
Квартира
Mogoron, Словения
127 м²
€ 530,000
Квартира в популярном ЖК на Адриатическом п…
Квартирав Луция, Словения
Квартира
Луция, Словения
66 м²
€ 350,000
Мы предлагаем к продаже 3-х комнатную квартиру с террасой площадью 66 м2 в Портороже-Луция.…
Квартирав Mogoron, Словения
Квартира
Mogoron, Словения
230 м²
€ 740,000
5 ти-комнатнатная квартира в 600 м от побер…
Квартирав Луция, Словения
Квартира
Луция, Словения
133 м²
€ 560,000
Мы предлагаем к продаже 5тикомнатную квартиру с роскошным видом на море площадью 133,10 м2 …
Квартирав Mogoron, Словения
Квартира
Mogoron, Словения
60 м²
€ 400,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 60 м2 в Пиране на берегу моря на пер…

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

с видом на горы
недорогая
элитное
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