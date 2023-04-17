Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano

Купить недвижимость в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

Пиран
9
9 объектов найдено
Квартирав Mogoron, Словения
Квартира
Mogoron, Словения
127 м²
€ 530,000
Квартира в популярном ЖК на Адриатическом п…
Квартирав Луция, Словения
Квартира
Луция, Словения
66 м²
€ 350,000
Мы предлагаем к продаже 3-х комнатную квартиру с террасой площадью 66 м2 в Портороже-Луция.…
Квартирав Mogoron, Словения
Квартира
Mogoron, Словения
230 м²
€ 740,000
5 ти-комнатнатная квартира в 600 м от побер…
Квартирав Луция, Словения
Квартира
Луция, Словения
133 м²
€ 560,000
Мы предлагаем к продаже 5тикомнатную квартиру с роскошным видом на море площадью 133,10 м2 …
Квартирав Mogoron, Словения
Квартира
Mogoron, Словения
60 м²
€ 400,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 60 м2 в Пиране на берегу моря на пер…
Таунхаусв Mogoron, Словения
Таунхаус
Mogoron, Словения
198 м²
€ 480,000
Двухквартирный дом в 600 м от Адриатич…
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
213 м²
€ 1,100,000
Два отдельно стоящих каменных дома с видом …
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
322 м²
€ 1,220,000
Дом с видом на Адриатическое море Частный …
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
173 м²
€ 950,000
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…

Параметры недвижимости в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти