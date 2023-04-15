Словения
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Словении
Новые дома в Словении
Все новостройки в Словении
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Словении
Жилая
Квартира в Словении
Дом в Словении
Земельные участки в Словении
Элитная недвижимость в Словении
Найти агента в Словении
Агентства недвижимости в Словении
Агенты в Словении
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Словении
Магазин
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Словении
Найти агента в Словении
Агентства недвижимости в Словении
Агенты в Словении
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Словении
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Словения
Upravna Enota Ljubljana
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на горы в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Любляна
1
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
103 м²
€ 550,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 103,1 м2 в жилом комплексе премиум к…
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
3-х комнатная квартира в центре Любляны - …
Таунхаус
Dvori Corte, Словения
140 м²
€ 595,000
Таунхаус в центре Копера Дом с красивым ог…
Дом
Водице, Словения
236 м²
€ 370,000
Симпатичный дом в ближайшем пригороде Любля…
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
694 м²
€ 980,000
Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
Таунхаус 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3 ванных комнат
304 м²
1 Этаж
€ 988,000
Таунхаус у подножия Люблянского замка. Отр…
Квартира
Zuleva vas, Словения
153 м²
€ 790,000
Мы предлагаем к продаже 4х комнатную светлую и современную квартиру в Любляне, в Рожной дол…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
112 м²
€ 450,000
Мы предлагаем к продаже четырёхкомнатную квартиру площадью 112,8 м2 в новом жилом комплексе…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
115 м²
€ 450,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 115 м2 в центре Любляны. Эта очень …
Квартира
Mogoron, Словения
60 м²
€ 400,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 60 м2 в Пиране на берегу моря на пер…
Дом
Словения, Словения
489 м²
€ 1,690,000
Вилла в Любляне с современным архитектурн…
Дом
Словения, Словения
311 м²
€ 400,000
Отличная инвестиционная возможность,yield 7…
Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты