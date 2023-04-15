Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Upravna Enota Ljubljana

Купить недвижимость с видом на горы в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
24
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Домв Словения, Словения
Дом
Словения, Словения
489 м²
€ 1,690,000
Вилла в Любляне  с  современным архитектурн…
Квартирав Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
106 м²
€ 595,000
Мы предлагаем к продаже стильную 3х комнатную квартиру площадью 106 м2 в центре Любляны, ра…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
185 м²
€ 535,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный дом двойчек площадью 184,80 м2 в Любляне, район Мосте П…
Квартирав Луция, Словения
Квартира
Луция, Словения
133 м²
€ 560,000
Мы предлагаем к продаже 5тикомнатную квартиру с роскошным видом на море площадью 133,10 м2 …
Домв Brda, Словения
Дом
Brda, Словения
705 м² 1/3 Этаж
€ 1,250,000
Роскошная вилла с бассейном, Gorishka Brda.…
Домв Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
213 м²
€ 1,100,000
Два отдельно стоящих каменных дома с видом …
Таунхаус 4 спальнив Upravna Enota Ljubljana, Словения
Таунхаус 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3 ванных комнат 304 м² 1 Этаж
€ 988,000
Таунхаус  у подножия Люблянского замка. Отр…
Квартирав Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
93 м²
€ 530,000
Мы предлагаем к продаже уникальную недвижимость - 3х комнатную квартиру площадью 92,9 м2 с …
Квартирав Zuleva vas, Словения
Квартира
Zuleva vas, Словения
153 м²
€ 790,000
Мы предлагаем к продаже 4х комнатную светлую и современную квартиру в Любляне, в Рожной дол…
Квартирав Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
131 м²
€ 480,000
Мы предлагаем к продаже светлую и просторную 3х-комнатную квартиру в Любляне, район Жупанчи…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
231 м² 1 Этаж
€ 850,000
Дом в одном из популярнейших районов Люблян…
Домв Kolicevo, Словения
Дом
Kolicevo, Словения
418 м²
€ 679,000
Замечательный  дом в отличном месте - Радом…

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти