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Купить дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
8
12 объектов найдено
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
372 м²
€ 990,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный 4х квартирный дом двойчек площадью 372 м2 в Любляне в Н…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
185 м²
€ 535,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный дом двойчек площадью 184,80 м2 в Любляне, район Мосте П…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
187 м²
€ 650,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный дом двойчек площадью 187,60 м2 в Любляне, район Мосте П…
Домв Dvor, Словения
Дом
Dvor, Словения
340 м²
€ 1,600,000
Мы предлагаем к продаже великолепный современный дом площадью 340 м2 на одной из лучши…
Домв Dvor, Словения
Дом
Dvor, Словения
250 м²
€ 690,000
Мы предлагаем к продаже очень светлый дом площадью 250 м2 у озера в местечке Збилье в 12 км…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
152 м²
€ 430,000
Мы предлагаем к продаже отдельно стоящий двухэтажный дом площадью 152 м2 в Любляне, Ново По…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
231 м² 1 Этаж
€ 850,000
Дом в одном из популярнейших районов Люблян…
Домв Водице, Словения
Дом
Водице, Словения
242 м²
€ 599,000
Дом в 15 минутах езды от Любляны. Двухэтаж…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
694 м²
€ 980,000
 Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
Таунхаус 4 спальнив Upravna Enota Ljubljana, Словения
Таунхаус 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3 ванных комнат 304 м² 1 Этаж
€ 988,000
Таунхаус  у подножия Люблянского замка. Отр…
Домв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
478 м²
€ 1,700,000
Вилла в центре Любляны, подходящая для разм…
Домв Водице, Словения
Дом
Водице, Словения
236 м²
€ 370,000
Симпатичный дом в ближайшем пригороде Любля…

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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