Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Квартиры

Квартиры в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Sared Saredo, Словения
Квартира
Sared Saredo, Словения
202 м²
€ 1,500,000
Мы предлагаем к продаже роскошный пентхаус с лифтом в Портороже, Луция. Он находится на вер…
Квартира в Sared Saredo, Словения
Квартира
Sared Saredo, Словения
230 м²
€ 740,000
Мы предлагаем к продаже лот площадью 230 м2, это верхний этаж 2х этажного дома в Луции – Ка…

Параметры недвижимости в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти