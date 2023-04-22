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Жильё в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

Изола
4
7 объектов найдено
Дом в Sared Saredo, Словения
Дом
Sared Saredo, Словения
287 м²
€ 2,000,000
Мы предлагаем к продаже современную виллу высокого класса площадью 286,75 м2 с бассейном в …
Дом в Malija Malio, Словения
Дом
Malija Malio, Словения
550 м²
€ 1,490,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажную средиземноморскую виллу в Корте. Это большой, роскошный…
Дом в Корте, Словения
Дом
Корте, Словения
909 м²
€ 7,000,000
Великолепная вилла в итальянском стиле с элементами архитектуры старой Истрии и открытым ви…
Квартира в Sared Saredo, Словения
Квартира
Sared Saredo, Словения
202 м²
€ 1,500,000
Мы предлагаем к продаже роскошный пентхаус с лифтом в Портороже, Луция. Он находится на вер…
Квартира в Sared Saredo, Словения
Квартира
Sared Saredo, Словения
230 м²
€ 740,000
Мы предлагаем к продаже лот площадью 230 м2, это верхний этаж 2х этажного дома в Луции – Ка…
Дом в Корте, Словения
Дом
Корте, Словения
229 м²
€ 850,000
Мы предлагаем к продаже дом с видом на море площадью 229 м2 над Изолой в Малии. Площадь уча…
Дом в Sared Saredo, Словения
Дом
Sared Saredo, Словения
539 м²
€ 2,500,000
Эко -резиденция  класса люкс. В само…

Параметры недвижимости в Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Словения

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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