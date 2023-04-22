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Дома в Upravna Enota Domzale, Словения

2 объекта найдено
Дом в Kolicevo, Словения
Дом
Kolicevo, Словения
418 м²
€ 679,000
Замечательный  дом в отличном месте - Радом…
Дом 3 спальни в Kolicevo, Словения
Дом 3 спальни
Kolicevo, Словения
1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 340,000
Новый дом в престижном пригороде Любляны. …

Параметры недвижимости в Upravna Enota Domzale, Словения

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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