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Купить недвижимость в Словенске-Конице, Словения

1 объект найдено
Домв Blato, Словения
Дом
Blato, Словения
851 м²
€ 850,000
Отреставрированный замок XIX века. В конце …
Realting.com
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