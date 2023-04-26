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Дома в Рогашка-Слатина, Словения

2 объекта найдено
Дом в Tuncovec, Словения
Дом
Tuncovec, Словения
233 м²
€ 310,000
Мы предлагаем к продаже просторный и светлый дом в тихом зелёном месте на холме с великолеп…
Дом в Рогашка-Слатина, Словения
Дом
Рогашка-Слатина, Словения
233 м²
€ 320,000
Дом на знаменитом лечебном курорте, Рогашка…
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