Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Upravna Enota Ljubljana
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Любляна, Словения

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
694 м²
€ 980,000
 Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
Дом в Шмарье, Словения
Дом
Шмарье, Словения
183 м²
€ 693,975
Мы предлагаем к продаже таунхаус с видом на море площадью 183 м2 в Копере. Площадь участка …
Дом в Dvor, Словения
Дом
Dvor, Словения
250 м²
€ 688,982
Мы предлагаем к продаже очень светлый дом площадью 250 м2 у озера в местечке Збилье в 12 км…
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
106 м²
€ 594,122
Мы предлагаем к продаже стильную 3х комнатную квартиру площадью 106 м2 в центре Любляны, ра…
Дом 3 спальни в Kolicevo, Словения
Дом 3 спальни
Kolicevo, Словения
1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 340,000
Новый дом в престижном пригороде Любляны. …
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
93 м²
€ 529,218
Мы предлагаем к продаже уникальную недвижимость - 3х комнатную квартиру площадью 92,9 м2 с …
Квартира в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
132 м²
€ 1,099,999
Квартира класса люкс в центре Любляны. Пол…
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
152 м²
€ 429,366
Мы предлагаем к продаже отдельно стоящий двухэтажный дом площадью 152 м2 в Любляне, Ново По…
Дом в Mogoron, Словения
Дом
Mogoron, Словения
213 м²
€ 1,100,000
Два отдельно стоящих каменных дома с видом …
Квартира в Dvori Corte, Словения
Квартира
Dvori Corte, Словения
121 м²
€ 399,900
3х комнатная квартира на второй линии с вид…
Дом в Dvori Corte, Словения
Дом
Dvori Corte, Словения
166 м²
€ 550,000
Таунхаус с прекрасным видом на Адриатическо…
Квартира в Bosamarin Bossamarino, Словения
Квартира
Bosamarin Bossamarino, Словения
121 м²
€ 399,310
Мы предлагаем к продаже 3х-комнатную квартиру с видом на море площадью 121 м2 в Копере, ЖК …

Параметры недвижимости в Любляна, Словения

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти