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Таунхаусы в Любляна, Словения

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Таунхаус 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3 ванных комнат 304 м² 1 Этаж
€ 988,000
Таунхаус  у подножия Люблянского замка. Отр…

Параметры недвижимости в Любляна, Словения

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