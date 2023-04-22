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Дома в Любляна, Словения

7 объектов найдено
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
372 м²
€ 990,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный 4х квартирный дом двойчек площадью 372 м2 в Любляне в Н…
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
185 м²
€ 535,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный дом двойчек площадью 184,80 м2 в Любляне, район Мосте П…
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
187 м²
€ 650,000
Мы предлагаем к продаже трёхэтажный дом двойчек площадью 187,60 м2 в Любляне, район Мосте П…
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
152 м²
€ 430,000
Мы предлагаем к продаже отдельно стоящий двухэтажный дом площадью 152 м2 в Любляне, Ново По…
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
231 м² 1 Этаж
€ 850,000
Дом в одном из популярнейших районов Люблян…
Дом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
694 м²
€ 980,000
 Элитный дом в стиле альпийского шале в при…
Таунхаус 4 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Таунхаус 4 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3 ванных комнат 304 м² 1 Этаж
€ 988,000
Таунхаус  у подножия Люблянского замка. Отр…

Параметры недвижимости в Любляна, Словения

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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