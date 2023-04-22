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Словения
Upravna Enota Ljubljana
Квартиры
Квартиры в Любляна, Словения
Квартира
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16 объектов найдено
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Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
112 м²
€ 450,000
Мы предлагаем к продаже четырёхкомнатную квартиру площадью 112,8 м2 в новом жилом комплексе…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
356 м²
€ 3,505,000
Мы предлагаем к продаже роскошный четырехкомнатный пентхаус общей площадью 356 м2 в строяще…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
132 м²
€ 1,099,999
Квартира класса люкс в центре Любляны. Пол…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
174 м²
€ 1,246,973
Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 174,04 m2 в строящемся элитном доме Palais Sch…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
267 м²
€ 2,243,208
Мы предлагаем к продаже роскошную четырёхкомнатную квартиру площадью 267,27 m2 в только что…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
131 м²
€ 480,000
Мы предлагаем к продаже светлую и просторную 3х-комнатную квартиру в Любляне, район Жупанчи…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
106 м²
€ 595,000
Мы предлагаем к продаже стильную 3х комнатную квартиру площадью 106 м2 в центре Любляны, ра…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
103 м²
€ 550,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 103,1 м2 в жилом комплексе премиум к…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
75 м²
€ 450,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 75,4 м2 в Любляне, район Шишка. Это…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
143 м²
€ 600,000
Мы предлагаем к продаже 4х комнатный пентхаус дуплекс площадью 143,4 м2 в Любляне, район Ру…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
117 м²
€ 580,000
Мы предлагаем к продаже 3,5-комнатный дуплекс площадью 117 м2 в историческом центре Любляны…
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
115 м²
€ 450,000
Мы предлагаем к продаже 3х комнатную квартиру площадью 115 м2 в центре Любляны. Эта очень …
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
93 м²
€ 530,000
Мы предлагаем к продаже уникальную недвижимость - 3х комнатную квартиру площадью 92,9 м2 с …
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
98 м²
€ 310,000
Квартира недалеко от Люблянского универси…
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
3-х комнатная квартира в центре Любляны - …
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
71 м²
€ 340,000
2-комнатная квартира-дуплекс в центре Любля…
Параметры недвижимости в Любляна, Словения
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