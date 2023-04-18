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Купить квартиру в Копер, Словения

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2 объекта найдено
Квартирав Bosamarin Bossamarino, Словения
Квартира
Bosamarin Bossamarino, Словения
121 м²
€ 399,900
Мы предлагаем к продаже 3х-комнатную квартиру с видом на море площадью 121 м2 в Копере, ЖК …
Квартирав Dvori Corte, Словения
Квартира
Dvori Corte, Словения
121 м²
€ 399,900
3х комнатная квартира на второй линии с вид…
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