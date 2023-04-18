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Купить недвижимость в Копер, Словения

5 объектов найдено
Квартирав Bosamarin Bossamarino, Словения
Квартира
Bosamarin Bossamarino, Словения
121 м²
€ 399,900
Мы предлагаем к продаже 3х-комнатную квартиру с видом на море площадью 121 м2 в Копере, ЖК …
Домв Шмарье, Словения
Дом
Шмарье, Словения
183 м²
€ 695,000
Мы предлагаем к продаже таунхаус с видом на море площадью 183 м2 в Копере. Площадь участка …
Квартирав Dvori Corte, Словения
Квартира
Dvori Corte, Словения
121 м²
€ 399,900
3х комнатная квартира на второй линии с вид…
Домв Dvori Corte, Словения
Дом
Dvori Corte, Словения
166 м²
€ 550,000
Таунхаус с прекрасным видом на Адриатическо…
Таунхаусв Dvori Corte, Словения
Таунхаус
Dvori Corte, Словения
140 м²
€ 595,000
Таунхаус в центре Копера Дом с красивым ог…
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