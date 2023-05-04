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Дома в Brda, Словения

1 объект найдено
Дом в Brda, Словения
Дом
Brda, Словения
Площадь 705 м²
Этаж 1/3
€ 1,250,000

Параметры недвижимости в Brda, Словения

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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