Купить Многоуровневые квартиры в Воеводина, Сербия

Многоуровневые квартиры 2 спальни Южно-Бачский административный округ, Сербия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²

€ 150,000

Квартира состоит из двух уровней. Прихожая, просторная гостиная и столовая, кухня, туалет и …