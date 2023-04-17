Купить квартиру в Воеводина, Сербия

Квартира 1 спальня Novi Sad City, Сербия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2 Этаж

€ 110,000

Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…