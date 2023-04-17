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Купить Многоуровневые квартиры в Южно-Бачский административный округ, Сербия

Novi Sad City
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Нови-Сад
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Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Южно-Бачский административный округ, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 150,000
Квартира состоит из двух уровней. Прихожая, просторная гостиная и столовая, кухня, туалет и …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Novi Sad City, Сербия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 5/6 Этаж
€ 200,000
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…

Параметры недвижимости в Южно-Бачский административный округ, Сербия

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