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Многоуровневые квартиры в Нови-Сад, Сербия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Novi Sad City, Сербия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 5/6 Этаж
€ 200,000
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…

Параметры недвижимости в Нови-Сад, Сербия

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