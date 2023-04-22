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Жильё в Novi Sad City, Сербия

Нови-Сад
11
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 155,856
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 114,380
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 114,125
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 112,830
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 114,050
Квартира 2 спальни в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/5 Этаж
€ 195,000
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Novi Sad City, Сербия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 5/6 Этаж
€ 200,000
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4 Этаж
€ 125,000
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
Дом 5 спален в Novi Sad City, Сербия
Дом 5 спален
Novi Sad City, Сербия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 184,500
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…
Квартира 2 спальни в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 2 Этаж
€ 147,900
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…

Параметры недвижимости в Novi Sad City, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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