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Многоуровневые квартиры в Сербия

Многоуровневые квартиры В архив
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Белград, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Продаётся дуплекс с террасой в новом малоэтажном доме 📐Площадь: 53м2 (35м2 первый этаж + …
€75,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира состоит из двух уровней. Прихожая, просторная гостиная и столовая, кухня, туалет и …
€150,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
€200,000

Параметры недвижимости в Сербия

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