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Жильё с видом на горы в Ниш, Сербия

квартиры
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Последнее время Сербия становится очень востребованной страной и туда устремился поток мигра…
€65,800

Параметры недвижимости в Ниш, Сербия

недорогая
элитная
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