Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Сербия
  4. Город Белград
  5. Студии

Квартиры-студии в Город Белград, Сербия

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Donji Dorcol, ул Knez Miletina. Дом…
€182,295
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
€103,108
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира в Сербии, Белград. Локация - Вождовац, Kumodraž. Площадь 50 m². …
€108,254
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Самая популярная европейская страна для переезда в 2022-2023г. Здесь вас ждут очень приве…
€79,615
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Предлагаемая квартира имеет площадь 72,1 кв м. Она не большая, но имеет продуманную планиров…
€204,616
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zemun, Skadarska. Метраж 75 м2. …
€273,311
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видеонаблюдением в Город Белград, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видеонаблюдением
Город Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
НДС не включён в цену квартиры! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить В…
€139,326
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Borca I, Ivana Milutinovica 49. Пло…
€58,859
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Хочешь получить возможность переехать в Европейскую страну, купить комфортную квартиру и пол…
€62,406
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Продается большая квартира Звездара, Белград. Если ищете квартиру для всей семьи, то вам …
€166,228
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€107,898
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…
€138,633

Параметры недвижимости в Город Белград, Сербия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти