Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Сербия
  4. Город Белград
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Город Белград, Сербия

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zemun, Skadarska. Метраж 75 м2. …
€272,495
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Последнее время Сербия становится очень востребованной страной и туда устремился поток мигра…
€66,493
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
€183,898
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продаётся квартира в Сербии г. Белград. Локация - Novi Beograd, Bezanijska kosa 3, Zografsk…
€100,091
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
€116,818
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Белград, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Продаётся дуплекс с террасой в новом малоэтажном доме 📐Площадь: 53м2 (35м2 первый этаж + …
€76,927
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Вождовац, Medakovic II, Mokroluska. …
€83,235
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
€146,584
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Borca I, Ivana Milutinovica 49. Пло…
€58,683
Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€107,336
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/3
Продаётся квартира в Сербии г. Белград. Расположение - Ugrinovacki put.   Отличная …
€60,054
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Vojvode Vlahovica. Дуплек…
€127,529

Параметры недвижимости в Город Белград, Сербия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти