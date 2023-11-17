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Таунхаусы в Центральная Сербия, Сербия

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продаётся таунхаус в Сербии г. Белград. Локация - Surcin, Dobanovci, Zarka Jelica. Нов…
€132,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Белград, Сербия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Белград, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся таунхаус в Сербии, г. Белград. Расположение: Milosava Pavlovica.   Таунха…
€153,000

Параметры недвижимости в Центральная Сербия, Сербия

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