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Пентхаусы в Белград, Сербия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 386 м²
Этаж 6/6
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Đeram.   Пентхаус площадью 1…
€386,000

Параметры недвижимости в Белград, Сербия

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