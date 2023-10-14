Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Сербия
  4. Белград
  5. Дуплексы

Дуплексы в Белград, Сербия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Kumodraz, Vojvode Stepe. …
€139,905
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Предлагаемая квартира имеет площадь 72,1 кв м. Она не большая, но имеет продуманную планиров…
€205,740
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается квартира в Белграде, Сербия. Локация: Novi Beograd, Лединье. Метраж 61 м2. …
€116,999
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Хочешь получить возможность переехать в Европейскую страну, купить комфортную квартиру и пол…
€62,749
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
€147,831
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€108,178
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продаётся светлая квартира в зеленом районе Белграда. 🧩Структура: 2 кк.  📐Площадь: 52 …
€129,303
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Brace Jerkovic. Удобный т…
€94,935
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Продается квартира в Сербии, Белград. Локация - Vračar, ул Grahovska. Две с половиной …
€150,950
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с парковка
Белград, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Центр Города, Stari Grad, ул. Drinčiće…
€192,630
Квартира 1 комната в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 комната
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
€75,790
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€108,491

Параметры недвижимости в Белград, Сербия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти