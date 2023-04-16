Купить квартиру в Hayel Region, Саудовская Аравия

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Квартира
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27 объектов найдено
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Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
232 м²
€ 11,222,998
Обзор проекта Ваш новый адрес подходит вам! Самый престижный бутик-живой прое…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
111 м²
€ 2,864,220
Project Overview The project built on a land area of 7.800 sqm, and it consis…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
88 м²
€ 2,049,088
Обзор проекта & nbsp; В привилегированном районе Карталь, на азиатской стороне Стам…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
100 м²
€ 3,844,179
Обзор проекта & nbsp; Проект поднимается в первом участке к морю на побережье Карта…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
92 м²
€ 2,403,963
Обзор проекта & nbsp; Семейный проект с видом на озеро Кукукчекмеце. Площадь земель…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
100 м²
€ 106,282
Project Overview The project built by a well-known construction company with …
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
75 м²
€ 134,204
Project Overview A brand new life built with first-class materials and high s…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
101 м²
€ 4,443,143
Project Overview In this project we designed not only housing and accommodati…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
81 м²
€ 303,723
Project Overview The project's privileged location in the heart of the ci…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
79 м²
€ 5,082,685
Обзор проекта & nbsp; Этот проект представляет новый центр города. В одном из самых…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
41 м²
€ 1,918,487
Обзор проекта & nbsp; Компания по строительству, приносящая в среднем 42-процентную…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
103 м²
€ 562,036
Обзор проекта Avrupa Konutlari подписывает проект, который изменит определени…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
81 м²
€ 1,846,431
Обзор проекта & nbsp; Этот проект представляет высокую инвестиционную возможность н…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
167 м²
€ 681,828
Project Overview The project area is 14.500 sqm, and the green area represent…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
66 м²
€ 310,741
Project Overview This project offers you a green life in the city with its na…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
71 м²
€ 2,886,647
&NBSP; Обзор проекта & NBSP; Прекрасная возможность инвестировать и жить приятной жизнью в…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
54 м²
€ 1,738,347
Project Overview The number of apartments within the project is 55 apartments…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
65 м²
€ 2,320,198
Project Overview The project is under-construction and the delivery date is 1…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
173 м²
€ 1,631,164
Обзор проекта & nbsp; Проект предлагает изысканный образ жизни тем, у кого сложные …
Квартира
Rakk, Саудовская Аравия
175 м²
€ 312,542
Project Overview It is a residential project with a total area of 30.000 sqm,…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
73 м²
€ 5,497,861
Обзор проекта Опыт, чувствующий себя привилегированным благодаря сложной архи…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
€ 7,205,584
Project Overview This project is distinguished by the beauty of its boutique …
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
107 м²
€ 3,510,073
Обзор проекта Мы приглашаем вас в совершенно новую жизнь, где вы будете слуша…
Квартира
Rakk, Саудовская Аравия
95 м²
€ 162,126
Project Overview This project is a unique residential and investment project …
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
71 м²
€ 213,272
Project Overview This project is a place where like minded people and profess…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
204 м²
€ 1,058,320
Обзор проекта Этот шедеврный проект привносит очаровательный горизонт Стамбул…
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
58 м²
€ 97,275
Project Overview The construction area of the project is 140.000 sqm. The la…
Параметры недвижимости в Hayel Region, Саудовская Аравия
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