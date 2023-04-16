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Купить квартиру в Саудовская Аравия

Hayel Region
27
Табук
1
Квартира В архив
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28 объектов найдено
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
232 м²
€ 11,221,989
 Обзор проекта  Ваш новый адрес подходит вам! Самый престижный бутик-живой прое…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
111 м²
€ 2,863,962
 Project Overview  The project built on a land area of 7.800 sqm, and it consis…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
88 м²
€ 2,048,904
  Обзор проекта & nbsp; В привилегированном районе Карталь, на азиатской стороне Стам…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
100 м²
€ 3,843,833
  Обзор проекта & nbsp; Проект поднимается в первом участке к морю на побережье Карта…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
92 м²
€ 2,403,747
  Обзор проекта & nbsp; Семейный проект с видом на озеро Кукукчекмеце. Площадь земель…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
100 м²
€ 106,273
 Project Overview  The project built by a well-known construction company with …
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
101 м²
€ 4,442,744
 Project Overview  In this project we designed not only housing and accommodati…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
75 м²
€ 134,192
 Project Overview  A brand new life built with first-class materials and high s…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
81 м²
€ 303,696
 Project Overview  The project's privileged location in the heart of the ci…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
79 м²
€ 5,082,228
  Обзор проекта & nbsp; Этот проект представляет новый центр города. В одном из самых…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
103 м²
€ 561,985
 Обзор проекта  Avrupa Konutlari подписывает проект, который изменит определени…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
41 м²
€ 1,918,314
  Обзор проекта & nbsp; Компания по строительству, приносящая в среднем 42-процентную…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
81 м²
€ 1,846,265
  Обзор проекта & nbsp; Этот проект представляет высокую инвестиционную возможность н…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
167 м²
€ 681,767
 Project Overview  The project area is 14.500 sqm, and the green area represent…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
71 м²
€ 2,886,387
&NBSP; Обзор проекта & NBSP; Прекрасная возможность инвестировать и жить приятной жизнью в…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
66 м²
€ 310,713
 Project Overview  This project offers you a green life in the city with its na…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
54 м²
€ 1,738,191
 Project Overview  The number of apartments within the project is 55 apartments…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
173 м²
€ 1,631,017
  Обзор проекта & nbsp; Проект предлагает изысканный образ жизни тем, у кого сложные …
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
65 м²
€ 2,319,989
 Project Overview  The project is under-construction and the delivery date is 1…
Квартирав Rakk, Саудовская Аравия
Квартира
Rakk, Саудовская Аравия
175 м²
€ 312,514
 Project Overview  It is a residential project with a total area of 30.000 sqm,…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
73 м²
€ 5,497,366
 Обзор проекта  Опыт, чувствующий себя привилегированным благодаря сложной архи…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
€ 7,204,936
 Project Overview  This project is distinguished by the beauty of its boutique …
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
107 м²
€ 3,509,758
 Обзор проекта  Мы приглашаем вас в совершенно новую жизнь, где вы будете слуша…
Квартирав Табук, Саудовская Аравия
Квартира
Табук, Саудовская Аравия
€ 100,869
 Project Overview  The project has a total area of 3.250 sqm. It is located in…
Квартирав Rakk, Саудовская Аравия
Квартира
Rakk, Саудовская Аравия
95 м²
€ 162,111
 Project Overview  This project is a unique residential and investment project …
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
71 м²
€ 213,253
 Project Overview  This project is a place where like minded people and profess…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
204 м²
€ 1,058,225
 Обзор проекта  Этот шедеврный проект привносит очаровательный горизонт Стамбул…
Квартирав Hayel Region, Саудовская Аравия
Квартира
Hayel Region, Саудовская Аравия
58 м²
€ 97,267
 Project Overview  The construction area of the project is 140.000 sqm. The la…

Параметры недвижимости в Саудовская Аравия

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