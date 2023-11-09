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Сен-Бартельми
Жильё в Сен-Бартельми
дома
14
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14 объектов найдено
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Вилла 6 спален
Сен-Бартельми
6
6
Первая линия от океана! Панорамный вид на океанические просторы! Шикарная терраса, ухожен…
€16,80 млн
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Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Вилла с тремя спальнями, идеально расположенная в районе Коломбье, подарит своим владельцам…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Какое место! Один из самых лучших районов острова Сен Барт — это Лурин. Всего в нескольких м…
€7,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Архитектурная жемчужина среди вилл, ультрасовременная по своему дизайну. Бассейн-инфинити…
€5,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сен-Бартельми
4
4
Современная и роскошная вилла с четырьмя спальнями находится на склоне холма в Коломбье и яв…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
2
Уютная вилла с двумя спальнями удобно расположена в Камаруше, рядом с пляжами, магазинами и …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Недавно построенная современная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами находится на скло…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Эксклюзивная вилла с бассейном и винным погребом, Карибские острова, Сен-Бартелеми. Невер…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Эта роскошная вилла с 3 спальнями расположена в Лурине, недалеко от Густавии и Сен-Жан. Поме…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Сен-Бартельми
4
4
Это уникальная собственность — единственная в своем роде. Расположенный на скалистом склоне …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Сен-Бартельми
6
6
6 спален, 6 ванных комнат, гостиная, кухня, обеденная зона, огромная красивая терраса, подог…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален
Сен-Бартельми
7
7
Это самое роскошное пляжное поместье на острове Сен-Бартелеми! Район Lorient. Дом с 7 …
Цена по запросу
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Вилла 5 спален
Сен-Бартельми
5
5
Шикарная вилла в бассейном-инфинити на острове Сен-Бартелеми. Ее огромный подогреваемый п…
€5,50 млн
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Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
3
3
Только представьте себе, как вы будете просыпаться под плеск морских волн у Вашего порога! …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сен-Бартельми
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