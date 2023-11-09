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Жильё в Сен-Бартельми

дома
14
14 объектов найдено
Вилла 6 спален в Сен-Бартельми
Вилла 6 спален
Сен-Бартельми
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Первая линия от океана! Панорамный вид на океанические просторы! Шикарная терраса, ухожен…
€16,80 млн
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла  с тремя спальнями, идеально расположенная в районе Коломбье, подарит своим владельцам…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Какое место! Один из самых лучших районов острова Сен Барт — это Лурин. Всего в нескольких м…
€7,50 млн
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Архитектурная жемчужина среди вилл, ультрасовременная по своему дизайну. Бассейн-инфинити…
€5,80 млн
Вилла 4 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 4 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная и роскошная вилла с четырьмя спальнями находится на склоне холма в Коломбье и яв…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютная вилла с двумя спальнями удобно расположена в Камаруше, рядом с пляжами, магазинами и …
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенная современная вилла с 3 спальнями  и 3 ванными комнатами находится на скло…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла с бассейном и винным погребом, Карибские острова, Сен-Бартелеми. Невер…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 3 спальнями расположена в Лурине, недалеко от Густавии и Сен-Жан. Поме…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 4 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная собственность — единственная в своем роде. Расположенный на скалистом склоне …
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Сен-Бартельми
Вилла 6 спален
Сен-Бартельми
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
6 спален, 6 ванных комнат, гостиная, кухня, обеденная зона, огромная красивая терраса, подог…
Цена по запросу
Вилла 7 спален в Сен-Бартельми
Вилла 7 спален
Сен-Бартельми
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Это самое роскошное пляжное поместье на острове Сен-Бартелеми! Район Lorient. Дом с 7 …
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Сен-Бартельми
Вилла 5 спален
Сен-Бартельми
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шикарная вилла в бассейном-инфинити на острове Сен-Бартелеми. Ее огромный подогреваемый п…
€5,50 млн
Вилла 3 спальни в Сен-Бартельми
Вилла 3 спальни
Сен-Бартельми
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Только представьте себе, как вы будете просыпаться под плеск морских волн у Вашего порога! …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Сен-Бартельми

недорогая
элитная
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