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Квартиры в район Зябликово, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в район Зябликово, Россия
Квартира 3 комнаты
район Зябликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 6/9
5 минут до м. Шипиловская. Продается уютная, очень теплая з-х комнатная квартира. Квартира р…
€136,849
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Параметры недвижимости в район Зябликово, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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