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Жильё в Зубцовский район, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Зубцов, Россия
Квартира 1 комната
Зубцов, Россия
1 Количество комнат 29 м² 4/5 Этаж
€ 11,489
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…

Параметры недвижимости в Зубцовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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