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Купить квартиру в Зубцов, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Зубцов, Россия
Квартира 1 комната
Зубцов, Россия
1 Количество комнат 29 м² 4/5 Этаж
€ 11,389
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…
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