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Купить дом в Zinyakovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Домв Zinyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Zinyakovskiy selsovet, Россия
42 м² Количество этажей 1
€ 27,892
Продаю дом в деревне Самохвалово (Городецкий р-н, Зарубинский с/с), от Нижнего Новгорода час…

Параметры недвижимости в Zinyakovskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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