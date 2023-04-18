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Купить квартиру в Zinyakovskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартирав Zinyaki, Россия
Квартира
Zinyaki, Россия
40 м² 1/2 Этаж
€ 12,273
Очень хорошая квартира. Продам 2-х комнатную квартиру в п. Зиняки, асфальт до дома, от Нижне…

Параметры недвижимости в Zinyakovskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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