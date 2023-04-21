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Таунхаусы в Зеленоградский городской округ, Россия

Зеленоградск
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 273,078
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 148,242
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 239,640
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…

Параметры недвижимости в Зеленоградский городской округ, Россия

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