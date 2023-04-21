Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Зеленоградский городской округ
  5. Квартиры

Квартиры в Зеленоградский городской округ, Россия

Зеленоградск
12
Квартира В архив
Очистить
14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 59,074
Продам 1-ком.квартиру в историческом центре Зеленоградска. Площадь: 30 кв.м. Квартира в неме…
Квартира 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
3 Количество комнат 4/7 Этаж
€ 159,388
Продам красивую, комфортабельную трехкомнатную квартиру Жемчужное сияние на берегу Балтийско…
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат 4/4 Этаж
€ 161,618
Апартаменты в Зеленоградске , Ул. Гагарина "У самого синего моря!" Набережная и пе…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/9 Этаж
€ 74,678
Продам однокомнатную квартиру на третьем этаже девятиэтажного кирпичного дома 2014 года пост…
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 79,137
НОВЫЙ ЖК НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ! Предлагается к продаже 2 комнатная квартира на 2 этаже …
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/4 Этаж
€ 118,148
В самом центре Зеленоградска продаётся просторная уютная 1 комнатная квартира в 5 минутах пр…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 4/5 Этаж
€ 103,037
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/5 Этаж
€ 162,732
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 338,840
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/5 Этаж
€ 166,076
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 119,931
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат 5/6 Этаж
€ 263,671
Двухуровневая квартира с террасой и видом на море в Зеленоградске В самом центре Зеленоградс…
Квартира 3 комнаты в Заостровье, Россия
Квартира 3 комнаты
Заостровье, Россия
3 Количество комнат 5/5 Этаж
€ 48,708
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 3х комнатная квартира на 5 /5 этажного дома на ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ в…
Квартира 2 комнаты в Горбатовка, Россия
Квартира 2 комнаты
Горбатовка, Россия
2 Количество комнат 7/8 Этаж
€ 72,449
Жилой комплекс находится на границе со Светлогорском. В состав жилого комплекса входят десят…

Параметры недвижимости в Зеленоградский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти