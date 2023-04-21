Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Зеленоградский городской округ

Жильё в Зеленоградский городской округ, Россия

Зеленоградск
20
44 объекта найдено
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 59,074
Продам 1-ком.квартиру в историческом центре Зеленоградска. Площадь: 30 кв.м. Квартира в неме…
Квартира 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
3 Количество комнат 4/7 Этаж
€ 159,388
Продам красивую, комфортабельную трехкомнатную квартиру Жемчужное сияние на берегу Балтийско…
Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 239,640
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 273,078
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 148,242
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 239,640
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат 4/4 Этаж
€ 161,618
Апартаменты в Зеленоградске , Ул. Гагарина "У самого синего моря!" Набережная и пе…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 128,180
Представляем к продаже дом Сказочный Кранц на берегу Балтийского моря. Участок 8 соток. Для …
Дом 4 комнаты в Колосовка, Россия
Дом 4 комнаты
Колосовка, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,629
Модные веяния последних лет привели к популяризации загородного строительства или приобретен…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/9 Этаж
€ 74,678
Продам однокомнатную квартиру на третьем этаже девятиэтажного кирпичного дома 2014 года пост…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 113,690
Продается жилой, двухэтажный дом 185 метров, в п.Клинцовка, Зеленоградского района, 15 мин. …
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 70,220
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…
Дом 4 комнаты в Зеленоградский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский городской округ, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 46,813
Хотите иметь дом недалеко от моря и при этом быстро добраться до Калининграда.? Тогда вам в …
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 79,137
НОВЫЙ ЖК НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ! Предлагается к продаже 2 комнатная квартира на 2 этаже …
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/4 Этаж
€ 118,148
В самом центре Зеленоградска продаётся просторная уютная 1 комнатная квартира в 5 минутах пр…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 217,348
Продам Дом 177,1 кв.метра, п. Малиновка - черта города Зеленоградска. К дому примыкает терра…
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 104,216
В продаже прекрасный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". З…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 87,496
В продаже дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф" (Зеленоградск…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 91,955
Продается индивидуальный жилой дом в коттеджном посёлке "Амбердорф". Всё Дома буду…
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 91,955
Продам современный, уютный дом в благоустроенном коттеджном поселке рядом с морем. Площадь: …
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 112,909
Дом 121,9 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленог…
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 104,216
Дом 100,2 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленог…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 98,642
Дом 80,8 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленогр…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 87,496
Дом 55,3 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленогр…
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 104,216
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 87,496
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,680
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 97,528
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 91,955
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…
Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,809
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уж…

Параметры недвижимости в Зеленоградский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти