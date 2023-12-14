Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Зеленоград
  5. Квартиры

Квартиры в Зеленоград, Россия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Зеленоград, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/22
ПРОСТОРНАЯ однокомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…
€84,706
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Зеленоград, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти