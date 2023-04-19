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Купить недвижимость в Zaprudnovskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Домв Shava, Россия
Дом
Shava, Россия
69 м² Количество этажей 1
€ 38,986
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
Домв Zaprudnovskiy selsovet, Россия
Дом
Zaprudnovskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 2
€ 9,468
Продается   земельный участок 9 соток   с дачным домиком. Дом двухэтажный, кирпичный. Внутри…

Параметры недвижимости в Zaprudnovskiy selsovet, Россия

с видом на горы
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с видом на озеро
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