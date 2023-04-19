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Купить квартиру в Запорожское сельское поселение, Россия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Запорожское, Россия
Квартира 4 комнаты
Запорожское, Россия
4 Количество комнат 74 м² 1/4 Этаж
€ 61,264
Предлагаю приобрести просторную четырехкомнатную квартиру в п. Запорожское Приозерского рай…

Параметры недвижимости в Запорожское сельское поселение, Россия

с видом на горы
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с бассейном
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