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Россия
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Заневское городское поселение
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9 объектов найдено
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Квартира
Кудрово, Россия
40 м²
€ 80,360
Арт. 41318795 Квартира с ремонтом, мебелью и техникой! Большая лоджия! Уважаемый покупате…
Квартира
Кудрово, Россия
40 м²
€ 80,360
Арт. 41318385 Квартира с ремонтом, мебелью и техникой! Большая лоджия! Уважаемый покупате…
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
1 Количество комнат
45 м²
20/28 Этаж
€ 80,376
В продаже квартира 2Е по ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ в ЖК АРХИТЕКТОР. О РАЙОНЕ: Самая престижная часть Ку…
Квартира 2 комнаты
Кудрово, Россия
2 Количество комнат
49 м²
4/20 Этаж
€ 91,539
Продаётся шикарная двухкомнатная квартира, с отличной кухней с выходом на большой угловой б…
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
1 Количество комнат
35 м²
1/15 Этаж
€ 63,073
Предлагается в прямой продаже однокомнатная квартира в ЖК «ЦДС ВЕСНА-3». Дом кирпично-монол…
Квартира
Кудрово, Россия
40 м²
€ 77,027
Арт. 32889484 Уважаемый покупатель. Предлагаем к покупке 1 комнатную квартиру. Просторная…
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
1 Количество комнат
36 м²
9/22 Этаж
€ 66,422
Продается однокомнатная квартира в ЖК Европейский парк, в монолитном доме, ключи уже получе…
Квартира
Янино-1, Россия
27 м²
€ 44,642
Арт. 27082713 В продаже уютная квартира-студия в ЖК Новое Янино. Дом 2017 года постройки.…
Квартира 1 комната
Заневское городское поселение, Россия
1 Количество комнат
35 м²
Количество этажей 20
€ 58,438
Квартира реальная, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОПЛАТ И КОМИССИЙ. Продается от физического лица. Евр…
Параметры недвижимости в Заневское городское поселение, Россия
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