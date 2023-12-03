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Жильё в Южно-Приморский округ, Россия

1 объект найдено
Квартира в Красносельский район, Россия
Квартира
Красносельский район, Россия
Площадь 69 м²
Арт. 47794076 Уютная , светлая двухкомнатная квартира в жилом комплексе комфорт класса Лен…
€148,015
в месяц
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Параметры недвижимости в Южно-Приморский округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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