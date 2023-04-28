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Квартиры с бассейном в Южно-Курильск, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Южно-Курильск, Россия
Квартира 2 комнаты
Южно-Курильск, Россия
2 Количество комнат 89 м²
€ 172,000
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерь…

Параметры недвижимости в Южно-Курильск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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